Lazio, in campo le giovani aquile: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 09:30 al campo Cinecittà 2, Lazio e Roma si sfideranno per contendersi il titolo Under 14 Regionali Elite. I baby biancocelesti classe 2009 sono pronti ad affrontare la finale contro i rivali di sempre, dopo aver superato per 2-0 il Frosinone in semifinale. I giallorossi di mister Andrea Conti, hanno prevalso contro l'Urbetevere ai calci di rigore. La Finale si svolgerà in gara secca, per stabilire la squadra vincitrice del titolo regionale.

Domenica 11 giugno alle 11:30, l'Under 17 biancoceleste sfiderà i pari età del Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di categoria. Le giovani aquile di mister Terlizzi devono provare a ribaltare il 3-2 del 'Vismara', dove le reti di Sana e Cuzzarella non sono state sufficienti. La Lazio solo con una vittoria può staccare il pass per la semifinale Scudetto.

