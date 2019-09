Lazio, Menichini: "Lo spirito è quello giusto, ma non ci accontentiamo"

La vittoria contro il Sassuolo è stato il miglior modo di iniziare la stagione per la Primavera di Leonardo Menichini. Ecco le impressioni del mister, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo conquistato i tre punti grazie a una grande voglia di soffrire. Domenica c’è stato questo spirito e abbiamo fatto una grande prestazione dal punto di vista del palleggio. Essere riusciti a ribaltare il risultato è stato un gran segnale. Non ci dobbiamo accontentare, perché abbiamo commesso molti errori. Soprattutto nella seconda parte della gara abbiamo buttato molti palloni e vorrei che si ragionasse di più su ogni palla. Dobbiamo controllare meglio la partita sotto il profilo del possesso palla. In futuro potremo vedere anche delle novità a livello di modulo, io voglio sempre mettere la squadra nelle condizioni di giocare al meglio. Dobbiamo essere pronti a fare un po’ di tutto. Non è importante il modulo, ma il principio di gioco. Minala? Può dare tanto a questa squadra sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda l’esperienza. Conosco il giocatore, ha delle qualità importanti. Lui ha capito che con noi ha più chances di approcciarsi alla riapertura del mercato nel migliore dei modi. È presto per dire che tipo di campionato riusciremo a importare, ma dobbiamo continuare a dare il massimo partita dopo partita. Siamo contenti di essere partiti bene, lo spirito è quello giusto".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TV PIRATA, SCATTA L'OPERAZIONE "ECLISSI"

TORNA ALLA HOMEPAGE