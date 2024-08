Lazio Primavera, Barraco: "Il segreto è ricominciare da capo. Ci aspettiamo..."

Prima del fischio d'inizio di Empoli - Lazio, esordio per i biancocelesti nell'attuale stagione di Primavera 1, il vice allenatore Dario Barraco ha commentato così le sensazioni della squadra: "Il segreto è ricominciare da capo, dimenticare quello che è successo finora, pulirlo dalla mente. Quest'anno inizia un nuovo ciclo di ragazzi, bisogna ricominciare da zero, testa bassa e pedalare, pronti a tutto. Pima del Messico ma anche lì abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Difesa a 4, tutti pronti al sacrificio, anche gli attaccanti per dare una mano in fase difensiva per riprendere palla. Cosa ci aspettiamo? Sono le prime battute per tutti, è un'incognita. Giochiamo contro una società con un settore giovanile importante, per loro parla la storia".

Queste invece le parole del capitano Nazzaro: "Partire bene sarà importante, dobbiamo dare il massimo e solo così riusciremo ad ottenere un buon risultato. Piano piano dobbiamo imparare a fortificare la squadra anche con le persone nuove. L'ossatura è rimasta. Non arriviamo nella migliore condizione, dobbiamo essere uniti e dare il massimo".