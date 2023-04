Lazio Primavera, prima contro ultima: a Terni non si può sbagliare

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi, la Lazio Primavera incontra la Ternana, ultima in classifica. Alle 15, i baby biancocelesti fanno visita alla squadra umbra: una sfida testa-coda. Come riporta la rassegna di Radiosei, i ragazzi di Sanderra sono al comando quando mancano cinque giornate alla fine. Sono 34 i punti di differenza tra le due compagini: la partita sulla carta sembra alla portata, ma non deve trasformarsi in un boomerang. Gli aquilotti scenderanno in campo sapendo già il risultato dell'Ascoli, seconda in classifica, impegnata in trasferta in casa della Salernitana.

FORMAZIONE. L'infermeria è vuota, nessun giocatore squalificato. Il tecnico Sanderra potrà contare sull'intera rosa. Dovrebbe esserci anche Bertini, ieri sera in panchina con Sarri contro lo Spezia, per il centrocampista sarebbe l'ultima gara con i baby: è un classe 2002 e il regolamento non permette l'utilizzo dei giocatori nati prima del 1 gennaio 2023 nelle ultime quattro giornate. Davanti spazio a Crespi ( capocannionere con 20 reti) e Diego Gonzalez. Dovranno guidare la Lazio verso il 19esimo risultato utile consecutivo.

