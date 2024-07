Lazio | Settore Giovanile: le date dei campionati dall'Under 15 all'Under 18

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La nuova stagione della Lazio è pronta a partire anche per le categorie che fanno riferimento all'Under 15/16, 17 e 18. In merito, la società tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le date di inizio dei diversi campionati.

UNDER 15/16 - "La Lazio è stata inserita nel girone C, composto da 13 squadre, con Bari, Cosenza, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo, Roma e Salernitana. Come di consueto, Under 15 e Under 16 seguiranno lo stesso calendario. Il fischio d’inizio dei due campionati è fissato per domenica 15 settembre. Le aquile classe 2009 e 2010 iniziano il loro cammino sul campo del Napoli. Bisogna attendere domenica 22 per l’esordio casalingo di Under 15 e Under 16: la Lazio attende tra le mura casalinghe i pari età della Salernitana".

UNDER 17 - "Manca un mese all’inizio del campionato nazionale Under 17 A e B, prima categoria nazionale ad iniziare la stagione 2024/2025. La FIGC svela le carte della competizione, riservata ai giocatori classe 2008, l’inizio è fissato per il 1 Settembre. La formula comprende ancora i tre gironi divisi per posizione geografica. La Lazio Under 17 è stata inserita nel girone C, è ancora derby. Il girone del centro/sud comprende 13 squadre: Lazio, Roma, Bari, Cosenza, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Napoli, Juve Stabia, Salernitana, Frosinone, Lecce e Palermo. La Lazio apre la nuova stagione con l’esordio in trasferta, le giovani aquile classe 2008 domenica 1 settembre fanno visita al Bari, mentre la domenica successiva (8 Settembre) i biancocelesti attendono il Palermo tra le mura casalinghe del Centro Sportivo 'La Borghesiana'".

UNDER 18 - "La riapertura ufficiale dei Campionati Nazionali Giovanili sviluppati e organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC è prossima. ormai manca poco più di un mese dal fischio d`inizio della stagione 2024/2025. E` stato ufficializzato anche il calendario del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti che prenderà il via l'8 settembre. Si mantiene il girone unico all’italiana. Sono 18 le squadre che si contenderanno il titolo nazionale. La Lazio se la vedrà con Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Lecce, Milan, Monza, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Torino. Le aquile classe 2007, l'8 Settembre, faranno il loro esordio in quel di Parma, mentre il 15 Settembre attenderanno il Monza nella Capitale".