Lazio, weekend da dimenticare per il settore giovanile: nessuna vittoria

Un weekend quasi da dimenticare per il Settore Giovanile della Lazio. La Primavera di Menichini, dopo un ottimo avvio di campionato, non riesce a vincere con l’Empoli: match che termina a reti inviolate. Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 17 di Ruggeri, che perde per 3 a 1 con la Juventus. Perde anche la selezione guidata da Marco Alboni, 2 a 1 sul campo del Genoa. Frenata per Tommaso Rocchi, che pareggia per 0 a 0 sempre con il grifone, dopo ben 3 vittorie consecutive. Ecco i risultati del weekend:

PRIMAVERA 1, 3^ giornata, All.: Leonardo Menichini

LAZIO - EMPOLI 0-0

Stadio ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

UNDER 17, 4ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

LAZIO-JUVENTUS 1-3

Domenica 29 settembre ore 11:00, Centro Sportivo Green Club

UNDER 16, 4ª giornata, All.: Marco Alboni

GENOA-LAZIO 2-1

Domenica 29 settembre ore 13:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto

UNDER 15, 4ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

GENOA-LAZIO 0-0

Domenica 29 settembre ore 11:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto