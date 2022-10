Lazio, weekend perfetto: dall'Under 17 all'Under 14 vincono tutte

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Fine settimana di vittorie per il settore giovanile biancoceleste (tranne per la Primavera). Sono 20 i gol siglati in totale: l'Under 17 ha battuto il Lecce in trasferta per 2-5 con le reti di Gelli al 6' e al 23', Bordoni al 15', Cuzzarella al 18' e Paolacci al 78'. L'Under 16 invece ne fa addirittura 7 al Cosenza grazie alle reti di Polito al 17' e al 59', Miconi al 25' e 31', Fazio al 63' e Plutnik al 64'. Poker dell'Under 15 ai danni del Cosenza (Saitta al 22' e 33', Zangari al 53' e Ciucci al 76'). L'Under 14 Pro vince sul campo del Frosinone per 1-3 con le firme di Clarizia al 17' e di Moiloiu al 25' e 65', mentre l'Under 14 Regionale Fascia B batte di misura il Giardinetti con il gol di Miloiu al 79'.