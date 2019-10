Lazio, weekend positivo a metà per il settore giovanile: due vittorie e due sconfitte

Un primo weekend di ottobre positivo a metà per il Settore Giovanile della Lazio. La Primavera di Menichini cade in casa della Sampdoria per 2 a 1, ed è la prima sconfitta per il nuovo mister. Perde anche l'Under 16 di Alboni contro la Juventus, che vince di misura per 2 a 1. Partita pirotecnica per l'Under 15 di Tommaso Rocchi, che batte invece i bianconeri per 4 a 3. Vince anche l'Under 14 di Gonini, che travolgono per 5 a 1 il Città di Ciampino. Ecco tutti i risultati.

- PRIMAVERA 1 TIM 2019-2020, 4ª giornata

Sampdoria - Lazio 2-1

Venerdì 04 ottobre 2019, ore 14:30, Campo Garrone di Bogliasco

- UNDER 17, 5ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

RIPOSO

- UNDER 16, 5ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-JUVENTUS 1-2

Domenica 6 ottobre ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 5ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-JUVENTUS 4-3

Domenica 6 ottobre ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 1ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-CITTÀ DI CIAMPINO 5-1

Sabato 5 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’