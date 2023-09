Primavera 1, Roma sconfitta a tavolino contro l'Empoli: l'assurdo motivo

Fonte: Lega di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il comunicato ufficiale numero 39, la Lega di Serie A annuncia di aver accolto il ricorso dell'Empoli per quanto riguarda la gara di campionato tra il club toscano e la Roma del 3 settembre 2023. L'Empoli ritiene che "la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003) con il calciatore Vektal Martin (classe 2004), violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A. Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età), consente alle società iscritte al Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei calciatori nati nell’anno 2004, anche contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore “fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio 2005".