PRIMAVERA - Calciomercato Lazio | A un passo il colpo dall'Inter: i dettagli

La Lazio Primavera è a caccia di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. La squadra di Sanderra, dopo esser tornata nel massimo livello giovanile, punterà a incrementare la rosa con elementi pronti e promettenti. Tra i profili individuati dalla dirigenza biancoceleste ci sarebbe il giovane classe 2006 dell'Inter: Matteo Marini. Trasferitosi lo scorso anno in neroazzurro, dopo un esperienza proprio alla Lazio prima di diventare capitano della Romulea, secondo quanto riporta Gazzetta Regionale, il terzino sinistro sarebbe a un passo dalla società biancoceleste, al punto che potrebbe aggregarsi alla rosa di Sanderra già dal prossimo 20 luglio, quando partirà per il ritiro.