PRIMAVERA - Calciomercato Lazio, Pollini si trasferisce al Levico Terme: la formula

Ha cambiato molti elementi in estate la Lazio Primavera, al netto di alcune partenze, sono stati promossi nuovi giocatori dall' U-18, mentre altri sono stati acquistati dall'estero, come: Sana Fernandes e Filip Tomasz Jurczak. Tra quelli che, invece, hanno salutato rientra Nicolò Pollini, terzino destro classe 2003. L'ex Primavera, che non è rientrato fra i fuori quota indicati da Sanderra, quest'anno giocherà in prestito al Levico Terme, club che milita nel campionato di Serie D. Il suo cartellino, però, è stato venduto a titolo definito dalla Lazio all'Arzignano che, una volta acquistato, ha deciso di cederlo in maniera temporanea, per dargli l'occasione di fare esperienza, prima di affrontare la Serie C con la maglia gialloceleste.