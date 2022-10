Primavera, la società sceglie il silenzio stampa dopo la sconfitta contro l'Imolese

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A seguito dell'ennesima sconfitta in campionato, arrivata stavolta contro l'Imolese che ha rimontato per 2-1, la Lazio ha scelto di non far parlare i suoi tesserati ai microfoni ufficiali del club, per la consueta intervista post partita. Anche l'allenatore Sanderra non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione e quindi di non commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Con quella di oggi sono 4 le sconfitte collezionate fin qui dai capitolini, 2 le vittorie e un solo pareggio, bottino che vale l'undicesimo posto del girone B.