PRIMAVERA - Lazio, ancora una sconfitta. L'Inter passa al Fersini per 2-0

Ancora una sconfitta, questa volta contro l'Inter. Per la Lazio è la settima nelle ultime otto sfide. L'unica vittoria è arrivata infatti nel derby contro la Roma, dove si erano visti dei passi avanti. I nerazzurri passano al Fersini grazie alle reti nel secondo tempo di Fonseca e Vergani. La classifica adesso rischia di complicarsi ulteriormente. Il vantaggio della Lazio nei confronti della zona play-out era di un solo punto. Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria e Chievo possono ora approfittarne per provare il sorpasso.



Primavera 1 TIM 2019-2020, 11ª giornata

Sabato 7 dicembre 2019, ore 11:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Lazio - Inter 0-2 (56' Fonseca, 76' Vergani)

LAZIO (4-3-3): Alia; De Angelis (74' Petricca), Armini, Franco, Ndrecka (85' Russo); Shehu (58' Czyz), Bertini, Falbo; Anderson, Zilli (58' Nimmermeer), Moro. A disp.: Peruzzi, Marocco, Moschini, Bianchi, Shoti, Cesaroni, Cerbara, Francucci. All.: Leonardo Menichini.

INTER (3-5-2): Stankovic; Youte, Cortinovis, Pirola; Vezzoni (85' Vaghi), Gianelli (71' Colombini), Squizzato (65' Chiò Boscolo), Schirò, Burgio; Mulattieri (71' Vergani), Fonseca (65' Oristanio). A disp.: Tonini, Ntube, Attys, Gnonto. All.: Armando Madonna



Arbitro: Federico Longo (sez.Paola)

Assistenti: Gabriele Nuzzi - Dario Garzelli

Ammoniti: Cortinovis, Schizzato, Vaghi (I)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio di Longo. Al Fersini passa l'Inter.

90'+3 - Fallo di Vaghi su Raul Moro. Giallo per lui.

90' - 4 minuti di recupero concessi

88' - Cross di Colombini e colpo di testa di Oristanio che però non centra lo specchio.



85' - Ultimi cambi per le due formazioni. Nella Lazio Menichini si gioca la carta Russo al posto di Ndrecka. L'Inter inserisce Vaghi per Vezzoni.

78' - Cross di Bertini e conclusione al volo di Moro. Pallone che termina di poco fuori.

76' - Raddoppio dell'Inter. Discesa di Oristanio, la Lazio è mal posizionata in difesa. Il cross è per Vergani che conclude a botta sicura ma trova Alia pronto. La ribattuta per lo favorisce e per lui è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete.

74' - Fuori De Angelis e dentro Petricca. Cambia poco la Lazio dal punto di vista tattico.



73' - Tiro cross di Bertini dalla trequarti, brivido per Stankovic che vede il pallone uscire di pochissimo.

71' - Fuori Gianelli e Mulattieri per Colombini e Vergani, cambia ancora l'Inter.



65' - Doppio cambio anche per l'Inter. Fuori Squizzato e Fonseca, dentro Chiò Boscolo e Oristanio.

64' - Azione personale di Djavan Anderson che fa tutto da solo e si presenta in area. Tiro deviato in corner.

62' - Ammonito Schizzato tra le fila nerazzurre.

61' - Prova ad accendersi Moro. Incursione in area e tiro a giro. Conclusione imprecisa.



58' - Doppio cambio per la Lazio. Dentro Nimmermeer e Czyz al posto di Zilli e Shehu.

56' - Gol dell'Inter. Armini sbaglia l'intervento favorendo l'inserimento di Fonseca che si presenta davanti ad Alia e con un tocco sotto batte Alia.

55' - Occasionissima per la Lazio. Bella discesa di forza di Djavan Anderson che mette al centro per Shehu. Tutto solo il calciatore biancoceleste spara fuori.

53' - Tanti contrasti, squadre più imprecise. Secondo tempo cominciato senza particolari emozioni in campo.

48' - Brutto scontro fra un giocatore dell'Inter e De Angelis che rimane a terra. Staff medico in campo.



46' - Cominciata la seconda frazione, stavolta a battere il calcio d'inizio è l'Inter.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio di Longo, squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

41' - Conclusione al volo di De Angelis che sfiora la porta difesa da Stankovic. Occasionissima per la Lazio.

40' - Punizione di Franco, la barriera devia la conclusione. Proteste fuoriose dei biancocelesti per un tocco col braccio. L'arbitro indica il corner.

39' - Zilli fa a sportellate e ruba un pallone pericoloso al limite dell'area. Sul tiro a giro dell'attaccante biancoceleste Stankovic deve allungarsi e mettere in corner.

34' - Si rifà sotto l'Inter. Lancio in profondità che trova Fonseca, bravo a passare alle spalle dei difensori della Lazio. A tu per tu con Alia però, il numero 11 nerazzurro sbaglia calciando a lato.

30' - Dopo un inizio devastante dell'Inter, adesso meglio la Lazio che prova a fare la partita.

26' - Bello schema sulla punizione battuta da Shehu che libera per il tiro Raul Moro. Pallone bloccato in due tempi da Stankovic.

25' - Anticipo di Djavan Anderson che viene fermato con un fallo tattico da Cortinovis. Ammonizione per il difensore dell'Inter che è il primo a finire sul taccuino del direttore di gara.

19' - Prova ad accendersi Moro, bravo ad accentrarsi e a calciare dai 30 metri, pallone bloccato in presa bassa da Stankovic.

18' - Punizione di Franco che termina di poco alta sopra la traversa. Può prendere coraggio la Lazio.

17' - Bella ripartenza veloce di Anderson che porta il pallone lontano dalla sua area, poi viene steso dalla difesa dell'inter al limite dell'area. Punizione interessante per la Lazio.

15' - Occasionissima Inter. Ndrecka sbaglia un rinvio regalando il pallone all'Inter. Schirò si invola verso la porta con Alia che però in uscita riesce a respingere la sua conclusione. Super-parata del portiere biancoceleste.

12' - L'Inter fa la gara e gestisce il pallone, la Lazio non riesce ad uscire e si rifugia nella sua metà campo.

7' - Iniziativa personale di Mulattieri e tiro dalla distanza che termina di pochissimo al lato. Lazio in difficoltà.

6' - Domina l'Inter in questa prima parte di gara. Gli ospiti colpiscono una traversa con un gran tiro di Fonseca. Poi sulla ribattuta Gianelli spedisce al lato.

5' - Incursione in area di Burgio che anticipa Bertini, poi in area calcia, Alia è bravo a bloccare in due tempi.

2' - Subito Inter davanti, Fonseca la mette alle spalle di Alia ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

1' - Partiti adesso! Lazio che attacca da Curva Nord verso Curva Maestrelli.

PRIMO TEMPO - Confermate le indiscrezioni della vigilia, Menichini recupera Raul Moro, Franco e Ndrecka e schiera la stessa formazione vista in campo nel derby contro la Roma, eccezion fatta per Armini, che partirà dal primo minuto e prenderà il posto dello squalificato Kalaj. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Inter.



