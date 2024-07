PRIMAVERA - Lazio, Balde protagonista in amichevole. E Munoz...

RASSEGNA STAMPA - Campi pieni a Formello dove, mentre la Prima Squadra si allena ad Auronzo di Cadore, la Primavera della Lazio sta ultimando il suo mini-ritiro per preparare al meglio la prossima stagione. Tra il caldo torrido di Roma e la fatica degli allenamenti, i ragazzi di Sanderra stanno lavorando per farsi trovare pronti e confermare quanto di bello fatto nell'annata passata. In questo senso, nella giornata di ieri alla Borghesiana, come riporta Il Corriere dello Sport, è andata in scena un'amichevole contro l'Equipe Lazio, terminata 4-0 per i biancocelesti. A rubare la scena con una doppietta è stato Balde, punto di riferimento della squadra che, se non dovessero arrivare offerte allettanti, resterà in Primavera da fuori quota la prossima stagione. Si allena anche il nuovo arrivato Cristobal Munoz, pronto a ritagliarsi in squadra un posto da protagonista, dopo essersi trasferito a parametro zero dal Barcellona. Nei prossimi giorni è prevista anche la partenza per il Messico dove a Monterrey la Lazio Primavera affronterà la tournée che vedrà coinvolte Monterrey, Real Betis, Palmeiras, Inter Miami, Lazio e River Plate.