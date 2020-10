PRIMAVERA - Lazio, che cuore! Bologna rimontato. Pareggia Tyro al 94'

Primavera 1 Tim - 3a giornata

Domenica 4 ottobre 2020, ore 15.00

Lazio - Bologna 3-3 (23' Ruffo Luci, 35', 73' Rocchi, 62' Raul Moro, 70' Castigliani, 94' Nimmermeer)

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Novella (74' Migliorati), Franco, Pica, Ndrecka; Bertini (59' Castigliani), A. Marino, Czyz; Shehu (74' Marinacci); Nimmermeer, Raul Moro. A disp.: Zappalà, Pino, T. Marino, Ferrante, Cesaroni, Campagna. All.: Leonardo Menichini.

BOLOGNA (4-3-3) - Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca (88' Cudini), Di Dio (65' Rabbi), Rocchi (81' Sigirpalsson). A disp.: Prisco, Bagnoli, Cavini, Acampora, Grieco, Pietrelli, Cossalter, Paananen All.: Luciano Zauri.

Arbitro: Mario Saia della sezione di Palermo

Assistenti: Santino Spina e Antonino Junior Palla.

Ammoniti: Rocchi, Pagliuca, Montebugnoli (B), Novella (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

96' - Basta così! Finisce 3-3 al Fersini.

95' - Si giocherà per un altro minuto.

94' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! La pareggia la Lazio. Punizione di Franco, Molla devia sulla traversa e Nimmermeer appoggia dentro.

93' - Giallo per Montebugnoli. Punizione Lazio.

90' - 4 di recupero per le speranze biancocelesti.

90' - Sugirpalsson serve a Rabbi un cioccolatino da mettere dentro, Furlanetto si supera e mette in corner. Partita ancora aperta.

88' - Ultimi cambi: nel Bologna fuori Pagliuca e dentro Cudini. Difende il vantaggio Zauri.

86' - Lazio a un passo dal pareggio!! Franco anticipa Marinacci spizzando la punizione di Marino con la testa. Pallone a un soffio dallo specchio.

84' - Menichini prova a spronare e guidare i suoi ma la stanchezza sembra farsi sentire.

80' - Dopo alcuni minuti senza sosta, squadre più stanche e chiuse.

74' - Fuori Novella e Shehu, dentro Migliorati e Marinacci.

73' - Torna sopra il Bologna. Conclusione deviata in area di Rabbi, il pallone si alza favorendo l'intervento di testa di Rocchi che appoggia dentro.

72' - Strepitoso Furlanetto!!!! Doppia parata sulle conclusioni ravvicinate degli attaccanti del Bologna.

70' - GOOOOOOOOOOLLLLL!!! Eccolo il pareggio della Lazio. Calcio d'angolo di Marino e colpo di testa di Castigliani che batte molla. Grande reazione della Lazio.

69' - Moro sfiora la doppietta e il pareggio. Molla con un pugno da terra la toglie dalla rete.

68' - Cross basso di Moro per l'inserimento di Shehu, Molla respinge in corner. Lazio viva!

66' - Novella ammonito per una strattonata su Rabbi.

65' - Cambia Zauri: dentro Rabbi al posto di Di Dio.

62' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! La riapre la Lazio col solito Raul Moro. Lo spagnolo si mette in proprio e si invola verso la porta avversaria. Molla respinge la prima conclusione ma non può nulla sulla ribattuta.

60' - Prova dalla distanza Raul Moro, pallone di poco alto sopra la traversa.

59' - Primo cambio Lazio. Entra Castigliani al posto di Bertini.

58' - Discesa personale di Ndrecka che poi da posizione defilata prova un tiro-cross, Molla deve mettere in corner.

56' - Ruffo Luci con un tocco sotto libera in area Pagliuca, il tiro al volo fortunatamente non centra lo specchio.

52' - Brutto fallo di Pagliuca su Novella. Giallo per l'attaccante del Bologna.

48' - Contrasto nell'area della Lazio, Rocchi cade a terra nello scontro con Czyz chiedendo il rigore. Saia lo ammonisce per simulazione.

46' - Si riparte, stavolta è il Bologna a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina senza emozioni per la Lazio anche il recupero. Squadre negli spogliatoi.

45' - 2 di recupero concessi dall'arbitro.

43' - Tiro di Shehu deviato. Calcio d'angolo per la Lazio.

38' - Prova a reagire la Lazio con una punizione tagliata di Shehu, Molla deve smanacciare in corner per toglierla dall'incrocio dei pali.

35' - Raddoppia il Bologna. Cross di Ruffo Luci che attraversa tutta l'area. Rocchi controlla se la sposta sul sinistro beffando Ndrecka e poi calcia bucando Furlanetto per la seconda volta.

33' - Menichini non è per niente soddisfatto dei suoi. Lazio mai pericolosa.

27' - Bologna a un passo dal raddoppio. Azione di contropiede con Pagliuca che invola Ruffo Luci. Controllo e tiro su cui Furlanetto deve intervenire e mettere in corner.

26' - Chiede calma e palleggio Menichini, che sgrida i suoi troppo frettolosi in fase di impostazione.

23' - Bologna in vantaggio. Ruffo Luci si inventa un eurogol calciando a giro dal limite dell'area. Furlanetto non può arrivarci.

20' - A terra Raul Moro colpito da un rinvio sulla bocca dello stomaco. Niente di grave per lo spagnolo.

16' - Il Bologna tiene di più il pallone, la Lazio però è aggressiva e interrompe sul nascere la manovra felsinea.

11' - Prova ad accendersi Raul Moro con un bel dribbling e cambio gioco. Alla fine il cross successivo di Novella viene respinto dalla difesa emiliana.

6' - Colpo ricevuto da Novella. Il terzino biancoceleste sanguinante a un labbro.

5' - Azione confusa nell'area della Lazio, Di Dio prova a risolverla con un tiro rasoterra ribattuto dalla difesa biancoceleste.

4' - Primi minuti di studio in campo fra le due squadre. Nessuna delle due affonda.

1' - Partiti! Sono i biancocelesti a battere il calcio d'inizio.

PRIMO TEMPO - Fuori Adeagbo, Nasri, Cerbara e Tare. Menichini riparte comunque dallo stesso undici delle scorse settimane. Pica vince il ballottaggio con Pino e parte dal primo minuto. In panchina il giovanissimo Castigliani, grande protagonista del match contro il Napoli in Coppa Italia. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Bologna, gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 1.