PRIMAVERA - Lazio, Di Tommaso: "Il mister ci chiede di aggredire. Sana è devastante, Gonzalez..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La Lazio Primavera batte per 4-0 la Reggina e continua con grandi successi il proprio cammino in campionato. Chi ha sbloccato il match è stato Leonardo Di Tommaso che al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "La Reggina difendeva a cinque, era difficile trovare spazio. Dal mio gol abbiamo preso coraggio, stavamo soffrendo un po' a inizio gara. Abbiamo cambiato io e Bertini la posizione in campo, è stato un dialogo tra noi che ha dato frutto. Marco è validissimo qualitativamente, con Coulibaly costituiamo un bel trio, io metto tutto il mio dinamismo. Ci prepariamo bene per la gara di Benevento: sarà una partita tosta, speriamo di riuscire a far valere la nostra forza mentale. Sana è devastante anche in allenamento, Diego è fortissimo, anche Balde e Crespi sono molto forti. Ho segnato con la punta cercando di anticipare il portiere, riuscendo anche ad angolare il tiro. Il mister ci chiede di aggredire sempre il pallone come ne perdiamo il possesso. Non dobbiamo ancora guardare la classifica, tutte le partite sono toste a da lunedì inizieremo a pensare alla prossima sfida".