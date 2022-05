PRIMAVERA | Lazio, Furlanetto ai saluti ma potrebbe rimanere in biancoceleste - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Alessio Furlanetto con la Primavera della Lazio è finita. Su Instagram il portierino ha pubblicato un post con cui saluta società e compagni: "È finita un'altra stagione con questa maglia, una delle più difficili ma che sicuramente mi ha fatto crescere. Mi sento onorato di aver fatto parte di questo gruppo anche se purtroppo non siamo riusciti nel nostro obiettivo. Le nostre strade si divideranno ma voglio ringraziare ogni singola persona di questa squadra".

IPOTESI TERZO PORTIERE - L'estremo difensore non lascia in via definitiva i colori biancocelesti. Al commento di un fan lui ha risposto: "Non vado via, solo che non posso più fare la Primavera". La categoria ha dei limiti di età e lui ha il contratto in scadenza con il club nel 2025. Che rimanga come terzo portiere? Le gerarchie sono tutte da definire dopo l'addio di Strakosha e la probabile permanenza di Reina. Nel reparto si rischia un sovraffollamento: Adamonis è stato il terzo quest'anno e ha il contratto fino al 2025, Alia rientra dal prestito al Monterosi (lui è in scadenza nel 2023).