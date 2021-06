PRIMAVERA - Lazio, l'Inter vince 2-0: ora anche la matematica condanna i biancocelesti

Ora anche la matematica condanna la Lazio. Le giovani aquile biancocelesti escono sconfitte per 2-0 dal Fersini di Formello nel match contro l'Inter. Poche occasioni durante tutto il corso della gara poi a sbrigliarla ci pensa Casadei con due colpi di testa che battono Gabriel Pereira all'87esimo e al 90esimo. I capitolini perdono l'ottava partita di fila e salutano ogni possibilità di raggiungere la salvezza senza passare dai play-out. Spareggi che la Lazio disputerà contro una fra Bologna, Torino e Fiorentina (tutte in lotta per non arrivare terzultime) nel caso in cui la riforma del campionato Primavera 1 dovesse passare al Consiglio federale.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 28ª giornata

Lazio - Inter 0-1 (87', 90' Casadei)

Mercoledì 9 giugno 2021, ore 15:00

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto (45' Gabriel Pereira); Floriani Mussolini, Franco, Pica (74' Shehu), Novella (74' T. Marino); A. Marino, Bertini, Ferrante (59' Tare); Czyz; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Cesaroni, Cerbara. All.: Leonardo Menichini

INTER (3-5-2): Stankovic; Youte, Moretti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Bonfanti. A disp.: Magri, Rovida, Tovoli, L. Moretti, Dimarco, Lindkvist, Mirarchi, Boscolo, Goffi, Fonseca, Akhalaia. All.: Armando Madonna

Arbitro: Marco D'Ascanio (sez. di Ancona)

Assistenti: Micalizzi – Trischitta

Ammoniti: Vezzoni, Moretti (I), Ferrante (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

95' - Termina senza emozioni il recupero. Passa l'Inter al Fersini.

95' - Ammonito Moretti.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Ancora Casadei. Raddoppia l'Inter ancora con un colpo di testa.

87' - Gol dell'Inter. Cross di Sottini e colpo di testa di Casadei che batte Gabriel Pereira.

85' - Carboni al posto di Vezzoni nell'Inter.

84' - Vezzoni ribatte a rete dopo la parata di Furlanetto, ma è fuorigioco per il guardalinee.

82' - Occasionissima Inter. Il tiro di Vezzoni da distanza ravvicinata sembra destinato alla rete ma Franco si immola salvando.

77' - Tiro di Fonseca che si perde distante dallo specchio.

74' - Doppio cambio nella Lazio. Dentro Shehu e T. Marino per Pica.

63' - Serie di batti e ribatti nell'area biancoceleste. Riesce a ribattere le conclusioni dell'Inter la difesa della Lazio.

59' - Fuori Ferrante e dentro Tare nella Lazio.

55' - Akhalaia e Lindkvist dentro al posto di Wieser e Oristanio. Dentro anche Fonseca nell'Inter.

50' - Ammonito Ferrante per un fallo tattico che ferma la ripartenza di Oristanio.

49' - Lazio propositiva in questo secondo tempo.

46' - Comincia la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+4 - Termina la prima frazione sullo 0-0.

45'+3 - Giallo per Vezzoni.

45' - Quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro.

45' - Furlanetto non ce la fa. Lo staff medico chiede il cambio. Pereira pronto ad entrare.

44' - Scintille fra le due panchine di Inter e Lazio che non se la mandano a dire.

43' - Contatto fuori area fra Furlanetto in uscita e Bonfanti che si stava involando verso l'area. I due giocatori a terra.

36' - Ancora Marino che prova a scaldare i guantoni di Stankovic, ben posizionato però l'estremo difensore nerazzurro.

33' - Ancora una bella giocata sull'asse Zanotti-Wieser, sponda del centrocampista per il colpo di testa di Bonfanti che però è troppo centrale.

31' - Raul Moro ispira, Marino si inserisce bene in area e trova lo spazio per calciare. Blocca Stankovic.

24' - Franco insacca di testa sul cross di Moro, ma è fuorigioco. Annullata la rete del difensore biancoceleste.

23' - Discesa di Floriani Mussolini, cross e colpo di testa di Czyz, pallone che termina in corner deviato dalla difesa nerazzura.

18' - Sottini colpisce di testa su corner. Pallone che termina fuori. Solo Inter finora.

12' - Botta dalla distanza di Sangalli, pallone che termina al lato.

6' - Bella giocata di Zanotti che converge e calcia col sinistro, trovando la risposta di Furlanetto con i pugni.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO - La Lazio Primavera affronta nella terzultima di campionato l'Inter di Armando Madonna, in lotta per la vetta della classifica. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio - Inter, gara valida per la 28esima giornata del campionato Primavera 1.