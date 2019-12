PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Col Napoli 3 punti pesanti. Su Falbo e Moro..."

Vittoria importantissima quella di Napoli. La Lazio Primavera nel pomeriggio di ieri ha battuto in rimonta 2-1 i pari età partenopei. Prima Falbo poi Raul Moro hanno regalato 3 punti salvifichi a mister Menichini, che in mattinata ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Lazio Style Channel: "La vittoria di ieri è stata importante, i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo espugnando Napoli. Ci è voluta una grande prestazione per uscire con i 3 punti da un campo complicato, un sintetico dove non era facile giocare. Il gol preso a fine primo tempo avrebbe potuto crearci problemi, invece siamo stati bravi a reagire. Sono stati tre punti pesanti, in questo campionato ogni partita è difficile e non scontata, c'è molta qualità. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Giocando con la voglia di ieri, anche noi potremo dire la nostra".

SUI SINGOLI - "A fine primo tempo i ragazzi erano amareggiati per il risultato, ho detto loro di tenere la testa alta e di crederci fino all'ultimo perché avremmo potuto ribaltarla. Il pareggio di Falbo ci ha dato fiducia, poi è arrivato il 2-1 di Moro dopo un'azione manovrata. Bene anche Djavan Anderson, a lui chiedo molto perché ha più esperienza degli altri ragazzi. Sono soddisfatto del suo approccio, così come lo ero di Minala. Bene ieri Armini a destra, ha piede e velocità per coprire questo nuovo ruolo. Di volta in volta in base all'avversario che abbiamo davanti vedremo".

SU FALBO E LA CLASSIFICA - "Falbo ieri è tornato terzino, sta vivendo un momento importante ma ha sempre la testa sulle spalle. Ha ancora margini di miglioramento, sicuramente di testa è già maturo e ha tante ottime qualità. Mi aspetto molto anche da Moro, può darci imprevedibilità davanti. Dobbiamo migliorare la gestione della palla. La classifica al momento non la vediamo, pensiamo partita dopo partita".

