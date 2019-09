PRIMAVERA - Lazio, Minala: "Possiamo far bene. Menichini? Valore aggiunto"

Un trampolino di lancio per ripartire, in attesa del mercato invernale che gli darà l'occasione di tornare fra i professionisti. Joseph Minala si è calato subito nella parte, mettendosi a disposizione della Lazio Primavera di Menichini. Suo il gol che è valso la vittoria dei biancocelesti contro il Pescara. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare proprio di questa sua nuova avventura: “Contro il Pescara abbiamo giocato bene, era importante dare continuità dopo il successo di Reggio Emilia. Questo è un successo che ci regala fiducia. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di giocare con la Primavera e non rimanere fermo in attesa del mercato, ringrazio anche il gruppo per avermi accolto bene. Possiamo fare un bel campionato, c’è una grande squadra che ora può lavorare con serenità dopo queste due vittorie. Menichini è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra, la sua esperienza potrà creare benefici importanti“.

