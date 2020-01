PRIMAVERA - Lazio, ore di attesa per Distefano: Tare aspetta il Catania

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Marino dalla Salernitana, Tare continua a lavorare per rinforzare la Lazio Primavera a disposizione di Menichini. I biancocelesti hanno l'attacco meno prolifico del campionato, per questo la società vorrebbe regalare al suo tecnico un centravanti capace di risolvere il problema del gol. Per una settimana la Lazio ha tenuto in prova Gianmarco Distefano, classe 2000 di proprietà del Catania. Provino superato, sono bastate poche giocate per convincere tutti. Un colpo che il club vuole mettere presto a segno, ma molto dipenderà dai siciliani. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore è tornato in Sicilia per parlare con la società. La Lazio è disposta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma per farlo Distefano deve prima firmare un contratto professionistico col Catania (per il momento il suo contratto è quello che viene fatto firmare ai giovani calciatori). Ci vorrà quindi ancora qualche giorno per risolvere questa situazione, ma filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'affare.

Pubblicato alle 7:00