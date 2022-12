Primavera, Lazio - Spezia: quando si gioca e dove vedere il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Primavera biancoceleste non si ferma più. La vittoria per 2-3 contro la Viterbese ha allungato la scia di vittorie della squadra di Sanderra che festeggia il quinto trionfo di fila. Il cammino è ancora lungo ma vincere aiuta a vincere e nella prossima giornata la sfida sarà infuocata: si gioca domani (sabato 17 dicembre) alle ore 11.00 al Centro Sportivo di Formello contro lo Spezia. Solo 3 punti dividono i capitolini dai liguri (rispettivamente a 22 punti e 19 punti), con i primi arrivati addirittura al terzo posto in classifica al pari dell'Ascoli, uno scalino in meno del Pisa capolista.

Sul nostro sito sarà presente come di consueto la diretta scritta, mentre su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky) e su Lazio Style Radio la diretta tv e radio.