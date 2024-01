Primavera Lazio, torna la Coppa Italia: domani a Formello arriva il Torino

Dopo la vittoria di misura in campionato contro il Genoa, la Lazio Primavera torna in campo. Domani 31 gennaio alle ore 14.00 i biancocelesti se la dovranno vedere col Torino al centro sportivo di Formello. La gara sarà valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, con il ritorno fissato per il 21 febbraio in terra piemontese. La sfida di domani potrà essere seguita attraverso i canali ufficiali (Lazio Style Channel e Lazio Style Radio) e attraverso la nostra diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.