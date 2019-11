PRIMAVERA - Menichini a LLSN: "Chiediamo scusa. Abbiamo sbagliato tutto"

Al termine della partita fra Lazio e Chievo, vinta dai clivensi per 3-0, ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Leonardo Menichini: "Succede che abbiamo perso sicurezza. oggi una partita incommentabile, avevo chiesto la prestazione e abbiamo fatto tutto tranne che quella. Chiediamo scusa a tutti, in primis io che sono il responsabile. Chiediamo scusa alla società, ai nostri tifosi. Dobbiamo lavorare per cercare di migliorare. Sullo 0-0 abbiamo provato a proporre qualcosa, poi quando siamo andati sotto è diventato tutto tremendamente difficile. Sbagliavamo passaggi, cose semplici. Dobbiamo giocare con più personalità. Vestire la maglia della Lazio è prestigioso ma ci vuole anche personalità per farlo".



Poi prosegue: "Attacco leggero? Non voglio commentare. Oggi è stata una partita troppo brutta per commentare. Abbiamo chiesto scusa e con questo abbiamo detto tutto. Inutile parlare di tattiche e moduli. Da dove ripartire? Questa sconfitta è troppo fresca per pensare da dove ripartire. Ripartiremo con più determinazione e più rabbia agonistica. Domenica scorsa abbiamo fatto una buona partita a Cagliari pur perdendo. Oggi invece non c'è stata la prestazione quindi ogni parola è superflua. Chi va in campo deve dare il massimo sempre".

Poi a Lazio Style Channel: "Chiediamo scusa alla Società e ai tifosi per la sconfitta, è stata la peggior partita della stagione. Per giocare su questo campo ci vuole personalità. Sullo 0-0 abbiamo cercato di creare qualcosa, poi dopo il loro gol siamo spariti dal campo. Chiediamo scusa per questo risultato indecoroso, c'è poco altro da aggiungere. Il primo gol è stato l'episodio chiave, dobbiamo tutti dare di più ed essere maggiormente aggressivi. Siamo stati prigionieri delle nostre paure, contro Cagliari ed Atalanta abbiamo perso giocando però molto meglio. Dobbiamo essere liberi di mente e fare meglio".

