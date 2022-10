Primavera, Sanderra: "Questo è il momento di avere fame". Castigliani: "Paura di nessuno"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della sfida di Primavera Tim Cup vinta dalla Lazio per 3-1 sul Cosenza, il tecnico Stefano Sanderra ha commentato con orgoglio la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ci sono state note positive, soprattutto l'atteggiamento buono, abbiamo fatto un passettino in avanti. Fisicamente la squadra, cambiando 7/11, ha tenuto bene il campo. Ha vinto soffrendo. C’è ancora tanto da lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche. Loro hanno fatto un grande gol ma il nostro difensore era troppo largo, siamo stati bravi a rimontare. Di Tommaso ha fatto un gran gol e una grande prestazione. Abbiamo una rosa larga con tanti fuoriquota che possono essre usati nella Coppa. I ragazzi hanno sempre alti e bassi, bisogna tenerli sulla corda. Spero abbiano imparato la lezione, ma questo è il momento di avere più fame. Conta la fame e la motivazione. Con un buon approccio arrivano i risultati. Dobbiamo essere pronti a tutto. Questo è stato un passo in avanti, ci butteremo a capofitto contro il Benevento”.

Anche due dei tre marcatori di giornata hanno voluto commentare la grande prestazione di oggi ai microfoni di Lazio Style Radio:

CASTIGLIANI - “Partita impegnativa e avversario difficile. Siamo andati in svantaggio col loro eurogol ma ci siamo ripresi subito. Abbiamo combattuto ma siamo riusciti a chiuderla e sono contento per la vittoria perché per noi non è un buon momento. Ci stiamo unendo molto, stiamo diventando una famiglia. Non è semplice cambiare campo, siamo abituati a quello di Formello. Per noi la Coppa Italia è importante, quest’anno vogliamo la rivincita per la sconfitta di 2 anni fa. Per me è una stagione particolare: sono uno dei più grandi, ho più esperienza e mi sento responsabile. Nasco come esterno ma gioco sempre più vicino alla porta. A due ci intendiamo meglio. Gol di Di Tommaso? Come se avessimo segnato noi. Siamo la Lazio, non dobbiamo avere paura di nessuno.”

COLISTRA - "Un gol molto importante in un momento importante. C’è stata una bella reazione. Sono arrivato poco fa, pensiamo partita per partita, oggi abbiamo trovato la vittoria ma già da domani si penserà al Benevento. Qui ho trovato un bel gruppo, stiamo diventando più compatti. Mi piace fare la mezzala, però il mister a volte mi usa anche come playmaker e perciò mi metto a totale disposizione. Ho giocato con l’Ascoli e il Verona, ma sono laziale e quindi ci tengo a fare bene qui”.