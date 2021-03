PRIMAVERA Tim Cup - Il Verona batte il Cagliari al 122': affronterà la Lazio in semifinale

Grazie a un gol al 122' di Kolind, l'Hellas Verona batte il Cagliari nei quarti di finale della Coppa Italia Primavera e strappa il pass per la semifinale. Un'impresa ancor più grande se si considera che gli scaligeri militano nel campionato Primavera 2 (secondi in classifica). Il 14 aprile in gara secca il Verona affronterà la Lazio, vincente contro l'Inter per 4-2 a Milano. Il match si giocherà in casa del Verona, in quanto il sorteggio iniziale ha assegnato ai biancocelesti il numero 39, mentre ai gialloblu il numero 25.