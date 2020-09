PRIMAVERA - Torino - Lazio, bentornato campionato: l'anteprima del match

Bentornato campionato Primavera. A sei mesi dall'ultima volta, la Lazio di Leonardo Menichini torna finalmente in campo per catapultarsi nella nuova stagione che sarà senz'altro ricca di impegni, considerando anche la partecipazione alla Youth League e alla Coppa Italia (esordio il 24 settembre contro il Cosenza). La prima sfida mette i biancocelesti davanti al Torino, formazione diventata vera e propria bestia nera negli ultimi anni. L'ultima vittoria infatti risale all'ormai lontano 2013. Dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione l'obiettivo è sicuramente quello di provare a guardare il più in alto possibile.

TORINO - La squadra granata ha iniziato il suo nuovo ciclo con il tecnico Cottafava, lo scorso anno alla Sampdoria. Da tenere d'occhio Celesia, convocato da Giampaolo in prima squadra e ora rimessosi a disposizione della formazione Primavera. Grandi aspettative anche dal trequartista Favale, chiamato al salto di qualità definitivo in questa stagione. Davanti Vianni, appena arrivato dal Napoli, sorreggerà l'attacco piemontese.

LAZIO - Tanti volti noti, poche novità. Almeno per ora, la Lazio Primavera si affida alle sue certezze. Non ci saranno i nuovi acquisti Adeagbo (infortunato) e Kais Nasri, ancora alle prese con alcuni problemi burocratici da risolvere prima di ottenere il transfer definitivo. Out anche Cerbara e Cesaroni. Armini invece è aggregato al gruppo prima squadra e per ora rimarrà agli ordini di Inzaghi. Il peso dell'attacco sarà ancora una volta affidato a Nimmermeer, chiamato in questa stagione a migliorare la sua media realizzativa, sempre al di sotto delle aspettative nelle ultime stagioni. Gli occhi però saranno tutti puntati su Raul Moro, che dopo un anno di ambientamento e un ritiro in prima squadra, ha posto su di lui gran parte dei riflettori. Lo spagnolo può fare la differenza, è quello che si augurano tutti a Formello.

Torino-Lazio



1a giornata Campionato Primavera 1

Stadio Comunale di Volpiano, lunedì 21 settembre 2020 ore 11.00

Probabili Formazioni



TORINO (3-4-2-1) - Girelli; Morra, Mirabelli, Celesia; Siniega, Tesio, Freddi Greco, Procopio; Favale, Guerini; Vianni. A disp.: Pirola, Pompilio, Fimognari, Formia, Karamoko, Foschi, Novelli, Larotonda, Savini, Maugeri, Cancello, Lovaglio. All. Marcello Cottafava.



LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro, Nimmermeer. A disp. Peruzzi, Zappalà, Pino, Migliorati, Ferrante, Castigliani, Marinacci, Tare. All. Leonardo Menichini.

Arbitro: Daniele Perenzoni (sez. di Rovereto)

Assistenti: Emanuele Renzullo e Luca Landoni

Pubblicato il 20/09 ore 23:30