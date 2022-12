PRIMAVERA - Viterbese - Lazio 2-3: cinquina biancoceleste, Crespi mattatore!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 12ª giornata, girone B

Sabato 10 dicembre 2022, ore 14:30

Centro Sportivo Ginnasi di Ronciglione (VT)

VITERBESE - LAZIO 2-3 (4' Di Tommaso, 15' Sablone, 22' Cutilli, 50' e 90' Crespi)

VITERBESE: Chicarella, Ippoliti, Di Santo, Spolverini, Pompei, Malvestuto (65' Iezzi), Capparella, Cutilli (56' Cantiani), Giordani (58' Meola), Sablone, Bersaglia.

A disp.: Giuletti Virgulti, Benedetti, Boni, Pietrolungo, Silvestroni, Fumagalli, Koné.

All.: Moras

LAZIO: Morsa, Floriani Mussolini, Bedini (90'+1' Jurczak), Colistra (83' Napolitano), Petta, Dutu, Di Tommaso, Bertini, Crespi, Sana Fernandes (90'+1' G. Rossi), Brasili (60' Rossi).

A disp.: Martinelli, Renzetti, Cannatelli, Napolitano, Bigonzoni, Milani, Kane.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Bozzetto (sez. Bergamo)

Assistenti: Ravera (sez. Lodi), Biffi (sez. Treviglio)

Ammoniti: 70' Chicarella (V), 80' Di Tommaso (L), 90' Crespi (L), 90'+2' Meola (V)

Espulsi: ///

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio, finisce Viterbese - Lazio!

90'+4' Morsa di distende sulla conclusione di Bersaglia.

90'+2' Ammonito Meola per la Viterbese.

90'+1' Per la Lazio, entrano Jurczak e Giordano Rossi, escono Sana Fernandes e Bedini. Per la Viterbese, dentro Koné e Fumagalli.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Crespi si prende anche l'ammonizione dopo essersi tolto la maglia.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Crespi, la Lazio festeggia e si riporta in vantaggio!

86' Crespi vede il portiere fuori e tenta l'eurogol: ma la palla si perde fuori.

85' Ci prova ancora la Lazio, e ancora con Crespi, a caccia della doppietta. Nulla da fare, l'attaccante si dispera.

84' Intervento in ritardo di Spolverini e calcio di punizione interessante per la Lazio: Bertini pronto alla battuta, tutti dentro l'area, solamente Bedini rimane fuori.

83' Napolitano al posto di Colistra: nuova sostituzione per Sanderra.

81' Calcio di punizione per la Viterbese: pallone sul secondo palo, viaggia all'interno dell'area di rigore per poi finire in out. Ma c'era stata la chiamata di fuorigioco dell'assistenze, riparte la Lazio.

80' Fallo di Di Tommaso, che tira la maglia a Capparella: ammonito il calciatore della Lazio.

79' Sana Fernandes dalla bandierina, Dutu non arriva. Crespi prova una conclusione quasi al volo col mancino: il pallone finisce ancora a un passo dalla linea della porta.

79' Respinta del portiere sulla conclusione di Crespi, sempre vigile sul secondo palo.

78' Calcia Meola approfittando dell'errore di Dutu: Morsa interviene evitando anche il calcio d'angolo.

76' Batte Bertini per la torsione di Dutu, che però non trova la porta.

75' Palla dentro di Crespi: Colistra e Bertini non riescono ad andare alla conclusione. Bertini ci riproca servento Rossi, ma alla fine dell'azione guadagna "solo" il calcio d'angolo.

74' Il portiere della Viterbese Chicarella prende un colpo alla spalla da Colistra: si rialza dopo qualche secondo.

72' Calcio d'angolo per la Viterbese: Cantiani tenta la conclusione - strozzata - e dunque finisce sul fondo.

71' Rientra Spolverini dopo il problema fisico, riscabilità la parità numerica. Sana Fernandes riconsegna la palla alla squadra di casa.

70' Chicarella perde troppo tempo, guadagna il cartellino giallo. È lui il primo ammonito del match.

69' Bertini, Crespi per la conclusione di Rossi, che però si perde alta sopra la traversa. La partita è piuttosto ruvida, con tanti interventi.

68' Rossi per Colistra, che cerca di prendersi il fallo che arriva: calcio di punizione per i biancocelesti.

66' Il piazzato di Bersaglia si stampa sulla difesa della Lazio.

65' Per la Viterbese, esce Malvestuto ed entra Iezzi.

64' Sana Fernandes si accentra e calcia, ma non trova l'angolo giusto: la palla si perde quasi in fallo laterale.

61' Ingolosito dalla posizione, Bertini cerca la conclusione di potenza: il pallone si alza e si perde in out.

60' Cambio anche per la Lazio: esce Brasili, entra Rossi.

59' Squadre lunghissime in questo momento della gara: Floriani spara la palla in tribuna.

57' Secondo cambio per la Viterbese: entra Meola al posto di Giordani.

57' Altra grande giocata della Lazio, e in particolare di Sana Fernandes: la palla esce di pochissimo.

56' Incredibile occasione capitata alla Lazio, che cestina il 3-2. Giocava molto bella della squadra di Sanderra: sponda di Crespi, ma Brasili non c'arriva.

55' Il traversone di Bersaglia si perde tra le braccia di Morsa.

53' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Bertini, ci prova col destro Floriani ma la palla schizza oltre la porta difesa da Chicarella.

51' Ci riprova la Lazio con Crespi, ma la conclusione è alta sopra la traversa.

50' GOOOOOOOOOOOOOL! Ecco il pareggio della Lazio, che porta la firma di Crespi! Quasi un rigore in movimento, per l'attaccante è un gioco da ragazzi. Decimo gol in stagione per lui.

49' Conclusione di Sana Fernandes che però viene strozzata: il baby talento non trova lo specchio della porta.

48' Lancio per Sana Fernandes, chiude Cutilli. I due si scontrato, l'arbitro fa proseguire l'azione.

45' Si riparte! Inizia il secondo tempo di Viterbese - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+2 Duplice fischio: finisce il primo tempo di Viterbese-Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

44' Bertini dentro per Colistra, non ci arriva neanche Crespi. Il pallone sfila alla destra di Chicarella.

43' Calcio di punizione per la Lazio: Bertini morbido sul secondo palo a cercare la sponda di Crespi, ma la posizione è irregolare.

42' Cartellino rosso per due elementi dello staff, uno per squadra: allontanato il prof Errante per la Lazio.

41' Buonissima occasione per la Lazio con Sana Fernandes: Chicarella blocca in due tempi. Scintille tra le due panchine.

40' Bertini per Sana Fernandes, che ha risolto il problema fisico che l'aveva tenuto fermo per una manciata di minuti: Ippoliti ferma tutto.

38' Sana Fernandes per Crespi, ma pecca di frenesia e spreca una buona azione. Tuttavia, il baby talento ha subito un colpo alla pianta del piede, lo staff medico della Lazio entra in campo.

36' Colistra su Crespi, due avversari a chiudere, tra cui Spolverini. Ma alla fine il fallo lo commette il giocatore della Lazio, riparte la Viterbese.

34' La Lazio ci prova ancora. Idea buona di Bertini che serve in verticale Floriani Mussolini: arriva ancora l'intervento del portiere.

33' Buona occasione della Lazio, ma la conclusione di Crespi esce un po' strozzata. In zona c'era Brasili, anticipato da Chicarella in uscita.

32' Bertini per Floriani, ma la palla è troppo lunga. E la Lazio spreca un'azione potenzialmente interessante.

29' Sana Fernandes, spalle alla porta, tenta una magia, ma non ci riesce: la palla si perde in out.

27' Traversone di Cutilli in mezzo all'area, Colistra subisce fallo e sarà dunque calcio di punizione per la Lazio. Si ricomincia da Morsa.

24' Di Tommaso per Crespi, ma l'attaccante della Lazio viene pescano in fuorigioco. Riparte la Viterbese.

22' La Viterbese sigla il secondo gol e si porta in vantaggio: respinta corta del portiere della Lazio Morsa e il gol di Cutilli.

21' Lazio ancora pericolosa con un traversone "fastidioso": Chicarella, in uscita, fa sua la palla.

19' Bertini calcia sul secondo palo, Chicarella allontana con i pugni.

18' Palo di Sana Fernandes. La sua conclusione scheggia il palo ma viene deviato in angolo da Pompei. Primo corner per la Lazio.

17' Sponda di Crespi per Brasili, è in vantaggio la difesa della Viterbese che esce palla al piede.

15' Riparte la Viterbese: la conclusione di Capparella viene deviata in angolo. Bersaglia sul secondo palo, rimette in gioco Malvestuto. È un'occasione troppo invitante per Sablone, che consegna la palla in rete. La Viterbese pareggia.

14' Ancora Lazio in attacco: il mancino di Crespi viene murato dalla difesa avversaria.

13' Combinazione in velocità della Lazio, ma è sfortunato Sana Fernandes che sulla conclusione chiude troppo l'angolo: il pallone esce di un soffio.

11' Primo corner per la Viterbese, di cui si occupa Bersaglia: il pallone è lungo per tutti, Capparella la mantiene in campo. Arriva la conclusione in porta, devia Morsa in angolo.

10' Prosegue il giro palla della Viterbese, che non riesce a trovare spazi per avvicinarsi alla porta di Morsa, soprattutto sul versante sinistro.

9' Sablone cerca la verticale su Giordani: ancora attento Dutu a interrompere l'azione.

7' Buon pallone recuperato dalla difesa della Viterbese: provvidenziale Dutu che riporta la Lazio in possesso palla.

4' GOOOOOOOOOOOOL! Traversone di Sana Fernandes all'indirizzo di Di Tommaso che, al volo, mette la palla alle spalle di Chicarella. Difesa della Viterbese completamente sorpresa, Lazio in vantaggio!

2' La Viterbese si fa vedere: prima ci prova Cutilli, ma la sua conclusione viene murata dalla Lazio. Poi Sablone tenta il tiro dalla distanza, para in due tempi Morsa.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro Bozzetto: inizia ora Viterbese - Lazio.

Amiche ed amici di Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Viterbese - Lazio, gara valida per la 12esima giornata del campionato di Primavera 2. I baby biancocelesti di Sanderra cercano la quinta vittoria consecutiva, sperando in un contemporaneo passo falso di Benevento (+2) e Pisa (+1), le due squadre che la precedono in classifica. Gli avversari rincorrono a -2- Tutte sono in corsa per la promozione diretta o per un posto nei play-off. Fischio d'inizio alle 14.30.

