Scopigno Cup, Lazio presente: esordio il 4 settembre con la Juve

Presentata ufficialmente la 28esima edizione della Scopigno Cup, la manifestazione calcistica giovanile ideata da Fabrizio Formichetti e riservata a squadre under 17. Il torneo, che si sarebbe dovuto disputare a Pasqua, è stato rinviato al periodo 4-7 settembre. La gara inaugurale e la finalissima si terrano ad Amatrice, il resto delle sfide allo stadio Gudini. Quattro le squadre partecipanti in questa versione ridotta della competizione: Juventus, Lazio, Lugano e Pescara. Di seguito il programma delle gare, al quale si potrà assistere gratuitamente in osservanza delle norme anti-covid previste per le manifestazioni sportive.



PROGRAMMA GARE