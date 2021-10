SETTORE GIOVANILE | La Lazio fa bottino pieno: poker di vittorie

Grande weekend in casa Lazio. L'unica sezione che non è riuscita a portare a casa dei punti è stata la Women, per il resto solo grandi sorrisi. La prima squadra maschile è l'unica ad aver pareggiato, poi tutte vittorie, compresa quella della Primavera ad Ascoli.

SETTORE GIOVANILE - Tutte le sezioni nazionali del settore giovanile biancoceleste hanno vinto, sottolineando il grande lavoro svolto dalla società, in particolar modo dal direttore Mauro Bianchessi, nel gettare le basi per un futuro solido e duraturo. Gli aquilotti Under 15 di Goini ha battuto 1-3 il Lecce in trasferta: Carbone (doppietta) e Mastrantoni i marcatori. L'Under 16 di Alboni ha battuto di misura i salentini grazie alla rete di Serra. La sezione Under 17 guidata da D'Urso ha vinto 0-1 contro l'Ascoli, in gol Brasili. A chiudere il weekend da sogno l'Under 18 di Tommaso Rocchi che ha travolto il Milan per 3-0; Legnane, Bigonzoni e Napolitano hanno scritto il loro nome sul tabellino.