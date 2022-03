SETTORE GIOVANILE | Lazio, il futuro è oro: l'andamento dei biancocelesti è sorprendente!

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se in questo momento la Lazio, a livello di prima squadra, sta vivendo un momento difficile, non si può dire lo stesso per il settore giovanile. Le giovani leve stanno sorprendendo sotto ogni punto di vista primeggiando in ogni categoria. L'Under 13 Pro ha battuto gli acerrimi rivali della Roma per 5-1 (4-1 dopo i tempi regolamentari e 1-0 nello shootout) conquistando la vetta della classifica. I marcatori per la squadra allenata da Grassi sono stati Comas, De Bernardo e Sbrana (tripletta), mentre per i giallorossi ha segnato Bonifazi.

LE ALTRE CATEGORIE - L'egregio lavoro del direttore Bianchessi è evidenziato dai risultati ottenuti in tutte le categorie. Tutte le squadre occupano una posizione in classifica tra il primo e il quarto posto: l'U14 regionale è prima, così come l'U14 Pro e l'U16; l'U17 è seconda, mentre l'U15 è quarta. La stagione è agli sgoccioli e mantenere, se non migliorare, queste graduatorie sarebbe sintomo di crescita e solidità per il futuro della società.