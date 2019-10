Settore giovanile - Lazio, l'under 14 ne fa 7: terza vittoria consecutiva

Un altro successo per l'Under 14 di mister Simone Gonini, il terzo in tre partite per i biancocelesti. La Lazio passa anche contro il Tor Sapienza rifilando ben sette reti alla compagine romana. Il primo posto è blindato anche per questa giornata. "I ragazzi hanno interpretato bene la partita sia dal punto mentale che tattico. Sono soddisfatto sia dal punto di vista individuale che collettivo, ora però dobbiamo pensare già alla prossima partita di campionato”, le dichiarazioni di Gonini riportate sul sito ufficiale della società. Di seguito il tabellino.

Campionato | 3ª giornata

LAZIO-TOR SAPIENZA 7-1

Marcatori: 14’, 27’ Carbone (L), 18’ Serra (L), 28’ rig. Gelli (L), 39’, 40’ Bigotti (L), 64’ rig. Mancini (T), 65’ Marinaj (L)

LAZIO: Caruso, Ferrari (55’ Giudici), Stano (36’ Bordoni), Silvestri (36’ Pagni), Losi (36’ Barone), Ercoli, Serra (40’ Ceccarelli), Paparelli, Bigotti (51’ Di Florio), Gelli (46’ Marinaj), Carbone. A disp.: Renzetti, Cozza. All.: Gonini

Lazio - Atalanta, le pagelle de Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Atalanta, le parole di Immobile al termine del match

Clicca qui per tornare all'homepage del sito