SETTORE GIOVANILE | Lazio U14, il derby è tuo! Bianchessi: "La dedica va ai tifosi"

Il Green Club di Roma si tinge di biancoceleste. La Lazio U14 ha battuto la Roma nel derby del Torneo U14 Pro ipotecando la vittoria finale del campionato. La squadra del mister Ruggeri è riuscita subito a mettere in difficoltà i cugini, passando in vantaggio al 24' con Saitta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La prima frazione di gioco si è chiusa con la Lazio in vantaggio. Nella ripresa i giallorossi hanno subito alzato la voce riportando il punteggio in parità: Mariani dalla distanza ha tirato un colpo imprendibile per Russi. Al 69' i padroni di casa si sono riportati avanti, a segnare il solito Saitta che in serpentina ha superato tutti e dal cuore dell'area di rigore ha segnato. Vittoria meritata per i biancocelesti che ribadiscono, come se ce ne fosse ulteriormente bisogno, la supremazia nella Capitale.

BIANCHESSI - Ai nostri microfoni in esclusiva il direttore Mauro Bianchessi ha commentato la vittoria: "Dopo l’ottima prestazione di ieri nel derby Under 17 e della bella vittoria del derby Under 14, che ipoteca la vittoria del campionato pro, voglio dedicare queste soddisfazioni a tutte le componenti del settore giovanile e ai nostri tifosi".