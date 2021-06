UFFICIALE - Passa la riforma del campionato Primavera: Lazio ai play-out

La Lega Serie A ha reso note le modifiche al regolamento del campionato Primavera 1 TIM 2020/2021 - Giacinto Facchetti. Come si legge nei due comunicati diramati, le retrocessioni al campionato Primavera 2 2021/2022 saranno due, anziché le canoniche tre: la 16ª classificata ed una tra la 15ª e la 14ª. Le squadre promosse invece saranno quattro. Alla luce di questa l'Ascoli, 16esimo, è matematicamente retrocesso nel campionato Primavera 2, mentre la seconda retrocessione verrà decisa dal play-out. La Lazio, matematicamente al 15esimo posto, dovrà vedersela quindi con una fra Bologna e Torino in un doppio confronto andata e ritorno. La prima sfida si disputerà al Mirko Fersini di Formello il 23 giugno 2021, mentre il ritorno si disputerà martedì 29 giugno 2021 in casa degli avversari. Saranno quattro invece le neopromosse dal Campionato Primavera 2. A fronte di queste modifiche, la prossima stagione la competizione passerà da 16 a 18 squadre. Qui il comunicato.