UNDER 14 - Bianchessi piazza un doppio colpo: presi Silvestri e Di Florio

Doppio colpo in prospettiva per la Lazio Under 14. Il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi ha infatti messo a segno un doppio colpo dal Grifone Monteverde. Dalla prossima stagione infatti, Thomas Silvestri e Lorenzo Di Florio, entrambi classe 2006, faranno parte della rosa di mister Gonini, chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione dai ragazzi di Rocchi. Il primo è un centrocampista molto duttile, capace di giocare sia davanti alla difesa che come mezzala, il secondo invece è una punta mancina capace di ricoprire tutti i ruoli offensivi.