IL TABELLINO di Cagliari - Lazio 1-2

Serie A TIM 2019-2020, 16ª giornata

Lunedì 16 dicembre 2019, ore 20:45

Sardegna Arena, Cagliari

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Marcatori: 8' Simeone (C), 93' Luis Alberto (L), 98' Caicedo (L)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80' Oliva), Ionita (83' Faragò); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disp.: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Deiola, Pellegrini, Walukievicz, Cerri, Ragatzu. All.: Rolando Maran.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80' Caicedo); Lazzari, Milinkovic, Leiva (64' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56' Jony); Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Berisha, Marusic, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Ass.: Longo-Di Vuolo

IV Uomo: Abisso

V.A.R.: Pairetto

A.V.A.R.: Ranghetti

NOTE. Ammoniti: 20' Luis Alberto (L), 21' Nandez (C), 32' Klavan (C), 46' Ionita (C), 56' Pisacane (C), 69' Cataldi (L), 98' Caicedo (L).

Recupero: 1' pt, 8' st.

