IL TABELLINO di Lazio - Club 1-0

UEFA Conference League | Play-off andata

Giovedì 16 febbraio 2023, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-CFR CLUJ 1-0

Marcatore: 45'+3' Immobile

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj (60' Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio (18' Gila), Vecino; Felipe Anderson (82' Cancellieri), Immobile (60' Pedro), Zaccagni.

A disp.: Magro, Provedel, Pellegrini, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

CFR CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac (46' Petrila), Boateng (46' Cvek), Muhar (61' Hoban), Krasniqi; Yeboah (83' Janga), Birligea (61' Malele).

A disp.: Balgradean, Billong, Tiru, Kolinger, Bordeianu, Braun, Fica.

All.: Dan Petrescu

Arbitro: Craig Pawson (ENG)

Assistenti : Lee Betts (ENG) - Ian Hussin (ENG)

IV uomo: Robert Jones (ENG)

V.A.R.: Jarred Gavan Gillett (AUS)

A.V.A.R.: Jørn West Larsen (DEN)

NOTE: Ammoniti: 39' Zaccagni (L), 41' Boateng (C), 43' Milinkovic (L), 45'+3' Matias (C), 49' Hysaj (L), 79' Hoban (C). Espulso: 17' Patric (L)

Recupero: 3' pt, 4' st

