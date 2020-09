FORMELLO - Lazio, amichevole in famiglia prima del Cagliari: Immobile non si allena

Seduta pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi. La sfida di sabato alle 18 col Cagliari, che sarà la prima uscita ufficiale della nuova stagione, si avvicina a grandi passi. Il tecnico biancoceleste tiene tutti sulla corda e manda in scena un'amichevole in famiglia terminata 5-1 (2 Marusic, 2 Caicedo, 1 Adekanye) contro una selezione formata da alcuni giocatori della Primavera e altri dell'Under 18 di Tommaso Rocchi.

Tempo di prime prove tattiche e prime indicazioni in vista della gara della Sardegna Arena. In difesa le scelte sembrano obbligate. Inzaghi dovrà fare a meno di Luiz Felipe, alle prese con un problema alla caviglia e oggi in Paideia per dei controlli, e di Vavro, che oggi ha svolto un differenziato ma non dovrebbe farcela a strappare una convocazione. Spazio quindi a Patric sul centro-destra, al fianco di Acerbi e Radu. Sugli esterni Lazzari è sicuro del posto a destra, Marusic, oggi in gol due volte nella prima frazione, continua invece a fornire indicazioni positive sulla fascia sinistra, dove è in vantaggio nei confronti di Lukaku (oggi assente) e, in caso di ufficializzazione, anche di Fares, in campo nel secondo tempo. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, tutti pienamente recuperati, davanti infine Correa al fianco di Immobile. Oggi l'attaccante partenopeo risultava fra gli assenti, per il momento non sono scattati allarmismi sulle sue condizioni, potrebbe trattarsi anche di un semplice riposo. In caso contrario scalda i motori Caicedo. Assenti oltre a Luiz Felipe e Immobile anche Lulic, Bastos, Andrè Anderson, Lukaku e ovviamente Muriqi, ancora in Turchia per rispettare il periodo di quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Pubblicato il 23 settembre

Calciomercato Lazio, fatta per Hoedt: il difensore torna in prestito

Lazio, Guido Paglia: "Mercato al momento deludente. Per la Champions serve esperienza"

TORNA ALLA HOMEPAGE