FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: col Parma tocca a Parolo

FORMELLO - Squalificati e acciaccati. Simone Inzaghi avrà quattro giorni di tempo per studiare le mosse anti-Parma: al Tardini non ci saranno Radu e Milinkovic, verranno fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Erano diffidati, hanno preso il giallo contro il Verona, torneranno a disposizione per il big match con l'Inter del 16 febbraio. Domenica spazio a Parolo a centrocampo e probabilmente a Luiz Felipe e Bastos ai lati di Acerbi. Diversi due terzi di reparto. In infermeria ci sono Cataldi e Correa, entrambi alle prese con un infortunio al polpaccio destro. Il Tucu è più avanti nel recupero, ma non dovrebbe essere rischiato: i primi problemi li aveva riscontrati a Brescia, si è rifermato nel derby, non si vuole rischiare una ricaduta. Esiste qualche chance di convocazione: l'argentino, ieri pomeriggio, si è allenato a parte svolgendo esercitazioni con il pallone. Anche Caicedo non è al meglio, comunque non dovrebbe rischiare il forfait: ha abbandonato l'Olimpico un po' zoppicante per un indolenzimento al polpaccio. Non sembrano essere scattati allarmi.