FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Luis Alberto is on fire, mentre Immobile...

FORMELLO - La Lazio corre il doppio anche senza i nazionali. Allenamento sia la mattina che il pomeriggio per il gruppo di Sarri, che ha lavorato sia dal punto di vista atletico che tattico. Nella prima parte ci si è concentrati sugli esercizi di forza e rapidità, completando la seduta con azioni e tiri in porta. Mentre dopo pranzo la squadra si è concentrata sulla tecnica e poi partitella finale. Grande protagonista Luis Alberto, che dopo aver saltato l'allenamento mattutino, si è presentato sul campo nel pomeriggio. Una tripletta per il Mago, a testimonianza del grande periodo di forma che sta attraversando. Oltre ai sette calciatori impegnati con le rispettive selezioni, assenti oggi Adamonis, Patric e Immobile. Il capitano non vuole affrettare i tempi di recupero: aumenterà i carichi di lavoro a partire dalla prossima settimana.

