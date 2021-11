FORMELLO - Lazio, Immobile non si allena. Lazzari a destra, dubbi a centrocampo

FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, inizia la preparazione alla sfida con il Marsiglia. Rosa in campo alle 15 per la ripresa degli allenamenti. Quello odierno è già il penultimo in vista del match di giovedì, cruciale per il gruppo E di Europa League. Non si vede Immobile, fermo a casa di qualche sintomo influenzale. Stop odierno precauzionale, rassicurano da Formello. Zaccagni rimane l’unico calciatore sicuramente ai box, sfrutterà la sosta per ritrovare la condizione, è fermo per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Si vedrà se riuscirà ad anticipare i tempi e tornare tra i convocati già contro la Salernitana. Sarri, se Immobile riuscirà a recuperare, salvo sorprese andrà avanti con il solito tridente d’attacco, con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro. Moro ha qualche chance, ma il tecnico prima della trasferta con l’Atalanta ha confidato di volerlo utilizzare al momento soltanto per spezzoni di gara.

PREPARAZIONE. I dubbi maggiori sono a centrocampo. Cataldi, una prestazione dopo l’altra, ha scalzato Leiva dalla regia. Le gerarchie sembrano capovolte. Da capire se verrà data continuità al terzetto con il classe 1994 insieme a Milinkovic e Luis Alberto, o se potranno ritrovare spazio l’ex Liverpool e Basic, in panchina nelle ultime tre partite. In difesa tornerà Lazzari a destra, a sinistra è in vantaggio Marusic su Hysaj, oggi riprovato sulla fascia opposta. Al centro possibile conferma per la coppia titolare Luiz Felipe-Acerbi, la gara complicata limiterà le rotazioni. In porta Strakosha, è lui il numero uno in Europa. Si è riscattato contro Lokomotiv e Marsiglia (andata) dopo il pasticcio con il Galatasaray.

Pubblicato il 2/11