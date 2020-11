FORMELLO - Lazio, Inzaghi sgancia Pereira in coppia con Muriqi

FORMELLO - Vigilia di Champions League, Simone Inzaghi ancora con il rebus tamponi Uefa (effettuati ieri) e di fronte a scelte complicate. La rifinitura lancia di nuovo Andreas Pereira dal primo minuto: il belga naturalizzato brasiliano, al gol all’esordio da titolare domenica, dovrebbe far coppia in attacco con Muriqi nella trasferta di San Pietroburgo. L’ex Manchester e il kosovaro per sfidare lo Zenit. Immobile stamattina si è mosso con le riserve così come Leiva e Strakosha, tutti e tre non saliranno sull'aereo per la Russia. Tra i pali sarà confermato Reina, giocherà la quarta di fila dopo Bologna, Bruges e Torino. In regia Parolo con ai lati Akpa Akpro e Milinkovic. La partenza è prevista per il primo pomeriggio, da capire chi farà parte della lista dei convocati. Alcuni nomi sono in bilico nonostante il ritorno per il match di campionato con i granata.

PROVE. Salteranno sicuramente la partita gli assenti della vigilia: sono Luis Alberto, Lazzari, Escalante e Vavro. Radu e Lulic hanno svolto un lavoro differenziato, stanno completando il recupero fisico, il romeno - a differenza del capitano - fa parte della lista Champions ma non è ancora pronto. La notizia positiva è rappresentata dalla sgambata svolta regolarmente da Marusic (out con il Toro) e Fares, uscito zoppicando. Partono in vantaggio per occupare le fasce del 3-5-2. Possibile turno di riposo per Patric. In difesa è stata testata la linea a tre con Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi. La sorpresa maggiore è nel tandem offensivo con Pereira a sostegno di Muriqi. Caicedo pronto a gara in corso. Aggregati i Primavera Furlanetto, Pica, Franco, Bertini e Czyz. Come in Belgio troveranno posto in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Franco, Pica, Armini, Czyz, Cataldi, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

Pubblicato 03/11/2020