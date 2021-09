FORMELLO - Lazio, la ripresa alle 11 con vista sul derby

FORMELLO - Appuntamento a domani mattina, alle 11 è in programma la seduta di ripresa con vista sul derby. La sgambata di scarico, poi sabato subito la rifinitura anti-Roma. Occhio alle scelte di Sarri, già sorprendenti durante il turno infrasettimanale. Sicuramente torneranno dal primo minuto Milinkovic e Pedro, esclusi dalla formazione con il Torino. A entrambi sono stati risparmiati i 45 minuti iniziali. In difesa potrebbe tornare Lazzari, nulla di scontato così come a centrocampo dove comunque dovrebbe rivedersi Leiva in regia. Zaccagni è l'unico calciatore out per infortunio: ha riportato una distrazione muscolare contro il Cagliari, rientro probabile dopo la prossima sosta di campionato. Ci vorranno circa due settimane per rivederlo in gruppo.