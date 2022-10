FORMELLO - Lazio, la ripresa: Provedel a riposo, Sarri pensa agli undici anti-Udinese

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Allenamento di ripresa, gruppo diviso per minutaggio: scarico per i titolari di ieri più Marusic, entrato all’intervallo per Zaccagni, lavoro atletico per gli altri rimasti a riposo o entrati a ripresa in corso. Domani scatteranno le prove tattiche anti-Udinese, le scelte vanno definite con una singola seduta vista la partita in programma alle 15. La sgambata odierna è stata saltata da Pedro (nel primo tempo ha rimediato una botta al ginocchio, ok per domenica) e da Provedel, uno dei pochi finora a non aver mai riposato. Il portiere è stato risparmiato, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Fermo anche Adamonis e Bertini (stiramento muscolare).

FORMA. Sarri rilancerà dall’inizio Romagnoli, rimasto in panchina per l’intera gara ieri sera. Probabile coppia con Patric. Anche lo spagnolo ha rimediato una contusione al ginocchio, ma oggi era regolarmente in campo. Torneranno dall’inizio Marusic, Milinkovic e probabilmente Vecino. Davanti due maglie per tre giocatori, potrebbe rivedersi il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Pedro ha giocato una partita da urlo, spera di essere confermato per la seconda volta nel giro di quattro giorni.