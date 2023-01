FORMELLO - Lazio, Lazzari e Marusic sulle fasce. Il Mago non molla la maglia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Senza Immobile, con Felipe Anderson a fare le sue veci con ai lati Pedro e Zaccagni. Sarri non ha scelta in attacco, andrà dritto con il brasiliano falso nueve, sperando in un suo gol per la terza volta consecutiva dopo Sassuolo e Bologna. Ciro salterà il Milan e la Fiorentina, quasi sicuramente anche i quarti di Coppa Italia con la Juventus. Si va avanti con tutti gli altri. A disposizione, da ieri, è tornato Gila, ai box per tutto il mese di gennaio a causa di una violenta contusione al piede. Lo spagnolo è destinato alla panchina, al centro della difesa favorita la coppia Casale-Romagnoli.

PREPARAZIONE. Patric prova a sfilare il posto all’ex Verona, ma appare in svantaggio. A destra si rivedrà Lazzari, pronto a riprendersi la fascia dopo il turno di squalifica scontato in campionato. Marusic dalla parte opposta, Provedel tra i pali, entrambi hanno rifiatato in Coppa Italia. A centrocampo verso la conferma il terzetto delle ultime partite con Cataldi in regia, Milinkovic e Luis Alberto ai suoi fianchi. Il Mago è tra i più in forma della rosa e punta a tenersi stretta la maglia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Gila, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 23/01