FORMELLO - Lazio, Lulic può esordire dal 1'. Musacchio prova al posto di Radu

FORMELLO - Soluzioni d’emergenza. Inzaghi studia il piano anti-Sampdoria, deve sopperire alle emergenze, alle operazioni, alle squalifiche e al turnover necessario per presentarsi al meglio alla sfida con i campioni di tutto in carica. La Samp e poi il Bayern, le rotazioni condizioneranno la formazione di sabato. Occhio a Immobile, che riposi anche lui? Non è da escludere, anche se potrebbe essere un rischio eccessivo rinunciare alla Scarpa d’Oro, oltre a Correa, in ballottaggio con Muriqi e Pereira. Nell’allenamento di stamattina sono stati provati insieme i due acquisti estivi, già in coppia nelle gare di Coppa Italia contro Parma (ottavi) e Atalanta (quarti). Caicedo, l’altra carta offensiva, non era in campo coi compagni per la seduta dell’antivigilia. Tandem d'attacco da decifrare, qualsiasi scenario è possibile.

VERSO LA SAMP. Akpa Akpro prosegue in modo differenziato, Leiva si è riunito al gruppo ma dovrebbe essere risparmiato. Escalante favorito in regia per il posto tra Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce Marusic a destra, mentre a sinistra si giocano la maglia Lulic e Fares. Il bosniaco è in vantaggio, si tratterebbe dell'esordio tra i titolari un anno dopo la partita con il Verona (5 febbraio 2020). Sono squalificati Lazzari e Hoedt. In difesa, oltre all’olandese (un turno di stop), non ci sarà Radu: il romeno si è operato stamattina per l’ernia inguinale riscontrata negli ultimi giorni. Gli procurava fastidi muscolari. Ha anticipato l’intervento chirurgico, proverà a rimettersi a disposizione per il match di ritorno con il Bayern Monaco. I tempi sono stretti, ma vista la sofferenza sarebbe stato controproducente rinviare.

DIFESA. Dietro in vantaggio la linea a tre con Patric (centrodestra) e Musacchio (centrosinistra) ai lati di Acerbi, che potrebbe essere rispostato in mezzo dopo la partita di Milano. L’altra soluzione è l’arretramento di Parolo con Acerbi alla sua sinistra, si deciderà nella rifinitura di domani pomeriggio. In porta Reina. Strakosha ha ripreso ad allenarsi sul campo senza partecipare alle esercitazioni tattiche.

Pubblicato 18/02/2021