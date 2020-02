FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: Inzaghi aspetta Patric e Luiz Felipe

FORMELLO - Subito in campo per preparare il recupero con il Verona. La Lazio torna all’Olimpico già mercoledì sera. Programma compresso e un occhio all’infermeria: Simone Inzaghi spera di recuperare qualche pezzo, in primis Luiz Felipe. Il brasiliano, alle prese con una affaticamento al polpaccio, permetterebbe una rotazione maggiore nel reparto arretrato. Patric, out con la Spal, deve invece smaltire un forte attacco influenzale. Per domani mattina sono previsti degli accertamenti in Paideia per Cataldi e Correa: il regista sta ultimando il protocollo riabilitativo (ha cominciato a lavorare con il pallone in modo differenziato), l’argentino verrà ricontrollato visti i problemi al polpaccio riscontrati nel derby. Salterà il Verona, è in forte dubbio anche per la trasferta di Parma, l’obiettivo è recuperarlo in tempo per la sfida con l’Inter (16 febbraio). Gli allenamenti riprenderanno questa mattina alle 11, mentre la rifinitura è in programma per martedì pomeriggio.