FORMELLO - Lazio, ok Lulic e Luis Alberto. Bastos si candida per la Spal

Ultima seduta prima della rifinitura di domani. La Lazio si allena nella mattinata a Formello, con Inzaghi che, in attesa di notizie dal mercato, si proietta versa la sfida di domenica con la Spal. Le buone notizie per il tecnico biancoceleste arrivano da Lulic e Luis Alberto. Il primo, rimasto a riposo ieri, è tornato regolarmente in gruppo, il secondo invece si allena per il secondo giorno consecutivo. Gli assenti di giornata sono Patric, influenzato, e Correa, che salterà sicuramente Spal e Verona. L'argentino, alle prese con un problema muscolare al polpaccio ci proverà per la trasferta di Parma, ma è presumibile che venga risparmiato per la gara con l'Inter all'Olimpico. Cataldi prosegue il suo programma di recupero, oggi ha svolto un differenziato al Fersini.



PROVE - La sfida di domenica è vicina e Inzaghi inizia a ragionare sulla formazione da mandare in campo. Le tre gare ravvicinate (Spal, Verona e Parma) potrebbero influenzare qualche decisione del tecnico piacentino. Luiz Felipe, oggi in campo, non ha preso parte alle prove tattiche assistendo a quest'ultime da bordocampo. Al suo posto è stato provato Bastos, che per questo si candida per una maglia da titolare al fianco di Acerbi e Radu. Leiva sarà il perno di centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic ai suoi lati. Lazzari è certo della conferma a destra, Lulic dopo il rientro è in vantaggio su Jony per partire dal primo minuto. Probabile una staffetta a gara in corso fa i due esterni. Davanti Immobile e Caicedo a completare l'undici iniziale.