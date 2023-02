FORMELLO - Lazio, quanti recuperi per Sarri! Ma Immobile non si allena...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Quanti recuperi per Sarri. Sì, ma non si è allenato Immobile: il capitano è rimasto a riposo, ha chiuso affaticato la trasferta con il Cluj, per questo lo staff tecnico ha preferito risparmiarlo nel pomeriggio. Ciro dovrebbe tornare in gruppo domani durante la rifinitura. Complicato comunque scacciare via ogni timore quando c'è in ballo la sua presenza. L'altro assente dell'antivigilia è Zaccagni: per lui soltanto palestra, sta smaltendo il virus che l'ha colpito e debilitato da mercoledì. Dita incrociate, potrebbe farcela a entrare nella lista dei convocati per lunedì. In attacco, con Immobile a disposizione, il tridente favorito sarebbe quello con Felipe Anderson e Pedro ai lati del bomber biancoceleste. Lo spagnolo oggi ha completato la seduta, svolta con una maschera protettiva in carbonio a causa della frattura al naso rimediata a Salerno.

RECUPERI. Pedro coi compagni e non solo. Ci sono altre notizie positive che arrivano dalla sgambata odierna. La prima è il rientro in gruppo di Milinkovic, che si è messo alle spalle l'influenza intestinale che l'aveva bloccato prima della sfida con la Salernitana: a centrocampo dovrebbe ritrovare la maglia con Cataldi in regia e Luis Alberto a completare il reparto. La seconda è il recupero di Romagnoli e Radu: erano out entrambi per lesioni muscolari, oggi finalmente si sono riaggregati. In difesa i dubbi sono più che altro al centro (sulle fasce in pole Marusic e Hysaj): Casale è stato spremuto nell'ultimo periodo, Romagnoli è appena rientrato, potrebbero giocarsi il posto per affiancare Casale. Si calcolano i rischi di un utilizzo immediato dell'ex Milan vista la partita di venerdì prossimo con il Napoli.

Pubblicato il 25/02