FORMELLO - Lazio, Radu è tornato! Inzaghi lascia a riposo gli affaticati

FORMELLO - Primo allenamento anti-Crotone, la settimana si apre con una bella notizia: Stefan Radu è tornato in gruppo e sarà disponibile per l'anticipo di venerdì coi calabresi. Si era operato il 18 febbraio di ernia inguinale, un'assenza pesantissima pagata in fase difensiva. Il romeno ha svolto la seduta regolarmente partecipando anche alle esercitazioni con il pallone. Fino al weekend aveva lavorato soltanto in modo differenziato (corsa e allunghi). Una manna per Inzaghi, pronto a rischierarlo dal primo minuto sul centrosinistra: un rientro che gli permetterà di ancorare Acerbi in mezzo come guida della linea a tre. Il tecnico ha gestito la rosa nella sgambata del pomeriggio: sono rimasti a riposo Acerbi, Milinkovic, Marusic e Leiva, oltre all'infortunato Lazzari (trauma elongativo al polpaccio destro). Sono i calciatori più affaticati, dovrebbero rivedersi coi compagni domani o mercoledì. Ci sono altri tre allenamenti, compresa la rifinitura di giovedì, per preparare la sfida con il Crotone. Senza essere distratti dal ritorno con il Bayern Monaco.

Pubblicato l'8/3